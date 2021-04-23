Нидерланды. Новость

Амстердамцы подписали футболиста на правах свободного агента.

Амстердамский Аякс испытывает проблемы на позиции вратаря из-за дисквалификации камерунца Андре Онана.

На данный момент основным кипером команды является 38-летний Мартин Стекеленбург, который, несмотря на статус легенды, действует достаточно уверенно.

Однако помимо Стекеленбурнга амстердамкий клуб теперь может рассчитывать на 37-летнего вратаря Витесса Ремко Пасавера.

Соглашение рассчитано на два сезона, до лета 2023. Он приходит в клуб на правах свободного агента в летнее межсезонье.

В Витессе Пасавер был признан лучшим игроком минувшего сезона. В этом сезоне он помог команде дойти до финала Кубка Нидерландов, где Витесс уступил Аяксу.

Помимо Виттеса он имеет опыт выступлений в Твенте, ПСВ, Хераклес и Гоу Эхед Иглс.