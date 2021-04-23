Нидерланды. Новость
Амстердамцы подписали футболиста на правах свободного агента.
Ремко Пасавер, getty images
23 апреля 2021, 19:55
Амстердамский Аякс испытывает проблемы на позиции вратаря из-за дисквалификации камерунца Андре Онана.
На данный момент основным кипером команды является 38-летний Мартин Стекеленбург, который, несмотря на статус легенды, действует достаточно уверенно.
Однако помимо Стекеленбурнга амстердамкий клуб теперь может рассчитывать на 37-летнего вратаря Витесса Ремко Пасавера.
Соглашение рассчитано на два сезона, до лета 2023. Он приходит в клуб на правах свободного агента в летнее межсезонье.
В Витессе Пасавер был признан лучшим игроком минувшего сезона. В этом сезоне он помог команде дойти до финала Кубка Нидерландов, где Витесс уступил Аяксу.
Помимо Виттеса он имеет опыт выступлений в Твенте, ПСВ, Хераклес и Гоу Эхед Иглс.