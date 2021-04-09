Лига Европы

Подающий мячи парень решил наказать итальянца.

Вчера, 8 апреля, Рома обыграла Аякс в рамках первого четвертьфинального поединка Лиги Европы.

На четвертой компенсированной к основному времени матча минуте защитник "волков" Риккардо Калафиори медленно отправлялся вбрасывать аут.

Болбой бросил ему мяч, но он поймав его, откинул сразу же в сторону. Калафьори пошел подбирать другой мяч, который находился дальше, тем самым затягивая время.

Болбой, который находился недалеко, бросил мяч в лицо игроку. Итальянец по-актерски скорчился от боли, после чего высказал парнишке, что он думает о его поступке. Отметим, что арбитр встречи показал Калафьори желтую карточку за затяжку времени. Сам же Риккардо отметил:

"В тот момент я думал о многом. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Я бы тоже нервничал и был бы раздражен в такой ситуации, будь я на месте мальчика. Не уважаю его поступок, но понимаю".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аякс — Рома (1:2).

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