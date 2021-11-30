Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб проявляет интерес к нидерландскому форварду.

Нападающий Тоттенхэма Стивен Бергвейн попал в сферу интересов Аякса, сообщает издание De Telegraaf.

Бергвейн не имеет регулярного места в составе Тоттенхэма и заинтересован в уходе из клуба. Аякс хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы арендовать нидерландского вингера в январе.

Действующий контракт Бергвейна с Аяксом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в футболке "шпор", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Аякс заинтересован в возвращении полузащитника Кристиана Эриксена.