Нидерланды. Новость

Футболист прокомментировал возвращение в киевский клуб.

Защитник Владислав Дубинчак поделился мнением о возвращении в Динамо и своей роли в команде после ухода Виталия Миколенко.

"У меня нет какого-то волнения, страха, наоборот, я доволен возвращением, это радует. Это больше позитивные эмоции, чем страх или волнение. Я понимаю, куда я пришел, на какое место. Поэтому буду стараться изо всех сил занять это место и играть.

Не знаю, чего не хватило в Динамо. Могу сказать только, что на то время Миколенко был игроком основного состава, а мог его лишь подменять. Но вместо того чтобы сидеть в запасе я уехал в аренду на полгода чтобы играть там и быть готовым к этому моменту, который настал сейчас.

Скажем так, я узнал об уходе Миколенко раньше, чем широкая публика, потому что мы с ним виделись лично и это обсуждали. Приятно было от него услышать хорошие слова в мою сторону. И я очень рад за него.

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Вчера разговаривал с Мистером перед тренировкой. Разговор был о моей роли в команде. Его слова меня очень обрадовали. Не буду рассказывать, что именно он говорил, но это были хорошие слова. Я очень рад и буду стараться сделать со своей стороны все возможное. А узнал я о возвращении в Динамо дней за десять до Нового года. Все решилось в течение нескольких дней", – рассказал Дубинчак в интервью официальному сайту клуба.

В первой половине сезона левый защитник провел 18 поединков в футболке Днепра-1, отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет четыре контрольных матча на тренировочном сборе в Испании.