Украина

Футболисты "бело-синих" выйдут из отпуска 14 января.

Игроки киевского Динамо выйдут из зимнего отпуска в пятницу, 14 января. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

После нескольких дней в Киеве команда Мирчи Луческу отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте запланировано проведение четырех контрольных матчей.

Первая игра состоится 19 января против испанского Реала Мурсии, после чего 22 января киевляне сыграют с Расингом из Люксембурга.

Имя соперника для спарринга, который пройдет 24 или 25 января, будет объявлено позднее, а 26 или 27 января Динамо сыграет против норвежского клуба Буде-Глимт.

Все матчи со сборов будут традиционно показаны на клубном YouTube-канале Динамо.

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