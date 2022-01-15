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Центрбек рассказал о подготовке киевлян ко второй половине сезона.

Защитник Илья Забарный поделился своими ожиданиями от предстоящих сборов Динамо после выхода из зимнего отпуска.

"Перед отпуском тренеры нам сбросили перечень упражнений, которые необходимо выполнять. Это, конечно, индивидуально и по желанию, но у нас все профессионалы, поэтому выполняют. Думаю, на сборах как раз и проверим, ведь я выполнял ее добросовестно.

Думаю, к сборам готов, поскольку уже был опыт с Евро-2020, когда мы также долгое время были, словно на сборах. Между этими сборами будут паузы, поэтому, думаю, все будет хорошо. На первом сборе жду больших физических нагрузок и интересных контрольных матчей. У Луческу их традиционно много".

Также Забарный прокомментировал уход защитника Виталия Миколенко, который в начале января присоединился к английскому Эвертону.

"Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в Динамо, можно идти дальше. То, что он за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, говорит, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит.

Начали ли изучать английский? Все со временем. У меня с английским нормально, не скажу, что прямо хорошо, но на бытовом уровне неплохо", – рассказал Забарный в интервью официальному сайту клуба.