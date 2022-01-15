Украина

Хавбек рассказал о начале подготовки киевлян.

Полузащитник Владимир Шепелев рассказал о возвращении в расположение Динамо из отпуска и поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды.

"С лишним весом у меня особых проблем нет, но килограмм-полтора на сборах сбросить не помешает.

По ком скучал? По Виталику Миколенко. У нас есть групповой чат, где мы общаемся с ребятами, там пожелали ему удачи. Уже смотрели его игры, мне нравится, как он выглядит. Когда попрощается с командой? Наверное, когда у них будет перерыв, поскольку сейчас график просто сумасшедший.

К сборам готов. Мне кажется, три сбора у нас еще никогда не было. Будем стараться, хорошо готовиться, а там посмотрим. Ожидаю во время сборов набрать свою лучшую форму и показывать качественную игру. Очень хочется выиграть чемпионат, подтвердить свой титул и доказать, что мы не просто так его завоевали в прошлый раз. Шахтер очень усилился, купил новых игроков, а мы, наоборот, продали, поэтому, конечно, будет непросто, но у нас есть мотивация доказать, что мы заслужено являемся чемпионами. Каждая игра, каждое очко будет на вес золота точно так же, как и в прошлом году, когда мы выгрызали очки на последних минутах.

Возвращение Дубинчака? Мы его хорошо знаем еще по играм в U19 и молодежной команде, да и к основному составу он также привлекался. Он хороший парень, мы с радостью готовы снова принять его в коллектив", – рассказал Шепелев в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет четыре контрольных матча на сборе в Испании.