Нидерланды. Новость

Венгерский футболист продолжит карьеру в Эредивизи.

Защитник Милана Милош Керкез перешел в АЗ Алкмаар, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Венгерский фулбек подписал контракт с АЗ до июня 2026 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Милан приобрел Керкеза у Дьера в феврале 2021 года за 200 тысяч евро. За это время 18-летний игрок не сыграл ни одного матча в первой команде "россонери".

Ранее сообщалось, что Милан подписал 18-летнего нападающего Црвены Звезды Марко Лазетича.