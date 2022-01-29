Нидерланды. Новость
Венгерский футболист продолжит карьеру в Эредивизи.
Милош Керкез, twitter.com/AZAlkmaar
29 января 2022, 23:22
Защитник Милана Милош Керкез перешел в АЗ Алкмаар, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Венгерский фулбек подписал контракт с АЗ до июня 2026 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Милан приобрел Керкеза у Дьера в феврале 2021 года за 200 тысяч евро. За это время 18-летний игрок не сыграл ни одного матча в первой команде "россонери".
Ранее сообщалось, что Милан подписал 18-летнего нападающего Црвены Звезды Марко Лазетича.