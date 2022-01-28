Италия

Португальский хавбек отказался продлевать контракт с французским клубом.

Полузащитник Лилля Ренату Санчеш попал в сферу интересов Милана, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 24-летний португалец отказался продлевать контракт с Лиллем, который предлагал ему соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Этим намерен воспользоваться Милан, который рассматривает Ренату как потенциальную замену Франку Кессье, который может сменить клуб предстоящим летом. В ближайшие недели "россонери" намерены обсудить возможный переход с агентом игрока.

В нынешнем сезоне Санчеш провел 20 поединков, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.