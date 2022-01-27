Италия

Сербский форвард продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Милан на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Црвены Звезды Марко Лазетичем.

Соглашение с 18-летним сербом рассчитано до 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около четырех миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лазетич провел девять поединков в чемпионате Сербии, в которых забил один гол.

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