Сербский форвард продолжит карьеру в итальянской Серии А.
Марко Лазетич, ФК Милан
27 января 2022, 17:20
Милан на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Црвены Звезды Марко Лазетичем.
Соглашение с 18-летним сербом рассчитано до 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около четырех миллионов евро.
В нынешнем сезоне Лазетич провел девять поединков в чемпионате Сербии, в которых забил один гол.
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