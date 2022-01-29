Италия 29 января 2022, 09:32 Милан продлил контракт с Тео Эрнандесом до лета 2026 года Официально об этом объявят в день закрытия трансферного окна. Тео Эрнандес, Getty Images 29 января 2022, 09:32 Представители Милана и Тео Эрнандес поставили свои подписи под новым контрактом — утверждает Gazzetta dello Sport. Тео, обретший уверенность в себе после перехода в Милан, продлил соглашение с "дьяволами" до лета 2026 года. В ближайшее время примеру француза последуют Рафаэль Леау и Исмаэль Беннасер. Ранее сообщалось, что Милан подписал форварда Црвены Звезды. Люди Тео Эрнандес Команды Милан Источники La Gazzetta dello Sport Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте