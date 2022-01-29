Италия

Официально об этом объявят в день закрытия трансферного окна.

Представители Милана и Тео Эрнандес поставили свои подписи под новым контрактом — утверждает Gazzetta dello Sport.

Тео, обретший уверенность в себе после перехода в Милан, продлил соглашение с "дьяволами" до лета 2026 года.

В ближайшее время примеру француза последуют Рафаэль Леау и Исмаэль Беннасер.

Ранее сообщалось, что Милан подписал форварда Црвены Звезды.