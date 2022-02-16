Нидерланды. Новость

В марокканском фулбеке заинтересована Барселона.

Правый защитник Нуссер Мазрауи принял решение не продолжать совместное сотрудничество с Аяксом.

Как сообщает журналист Николо Скира, 24-летний марокканец, контракт которого с амстердамцами истекает летом 2022 года, покинет клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мазрауи провел за Аякс 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что заполучить марокканского фулбека в качестве свободного агента хочет каталонская Барселона, которая уже проводила с футболистом переговоры.