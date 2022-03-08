Нидерланды. Новость
Амстердамський клуб зацікавлений у досвідченому форварді.
Луїс Суарес, Getty Images
08 марта 2022, 12:42
Нападник Атлетіко Луїс Суарес потрапив у сферу інтересів Аякса, повідомляє видання Marca.
Амстердамський клуб хочете повернути Суареса наступного літа, коли завершиться його контракт з Атлетіко. Також у підписанні уругвайського форварда зацікавлений міланський Інтер.
Суарес виступав в Аяксі у 2007-11 роках, провівши 159 матчів та забивши 111 голів.
Раніше повідомлялося, що Суарес хотів би підписати новий контракт з Атлетіко.