Нидерланды. Новость

Амстердамський клуб зацікавлений у досвідченому форварді.

Нападник Атлетіко Луїс Суарес потрапив у сферу інтересів Аякса, повідомляє видання Marca.

Амстердамський клуб хочете повернути Суареса наступного літа, коли завершиться його контракт з Атлетіко. Також у підписанні уругвайського форварда зацікавлений міланський Інтер.

Суарес виступав в Аяксі у 2007-11 роках, провівши 159 матчів та забивши 111 голів.

Раніше повідомлялося, що Суарес хотів би підписати новий контракт з Атлетіко.