Футболист намерен продолжить выступления в Испании.
Луис Суарес, Getty Images
30 января 2022, 00:26
Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес намерен продлить контракт с клубом, если сборная Уругвая попадет на чемпионат мира-2022.
Вопрос продления контракта с возрастным форвардом руководство Атлетико будет решать уже летом.
Суарес намерен поиграть на высоком уровне, чтобы в хороших физических кондициях подойти к чемпионату мира в Катаре.
Футболист уже имел разговор по этому поводу с главным тренером, однако Диего Симеоне предложил игроку дождаться лета.
На счету 35-летнего Суареса семь голов в 20 матчах Ла Лиги в текущем сезоне.
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