Нидерланды. Новость

У Нідерландах не будуть грати футболісти з країни-агресора.

Екс-гравець збірної України Євген Левченко розповів, що жоден російський футболіст не буде грати у чемпіонаті Нідерландів.

"Не будуть росіянин грати у Нідерландах. Яким би він добрим не був. Зараз, коли кажуть: "політика поза спортом, а спорт поза політикою" – звичайно ж, це нісенітниця. Тому жодного, на даний момент, російського футболіста не буде у чемпіонаті Нідерландів.

Російський футболіст, як і більшість російських людей, які підтримують Путіна, – це персона нон грата для людей у ​​сфері впливу Голландії.

На тих людей, які зараз якимось чином намагаються виправити ситуацію, підтримати Путіна, наприклад, Валерій Ойф, який є президентом Вітесса, чинять величезний тиск, щоб він сказав, що він проти війни. А це людина, яка наближена до російських грошей та олігархів", — зізнався Левченко.

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