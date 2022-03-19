Нидерланды. Новость
Румунський воротар буде виступати в Нідерландах.
Валентін Кожокару, feyenoord.nl
19 марта 2022, 13:55
Голкіпер Дніпра-1 Валентін Кожокару перейшов в Феєнорд, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.
Румунський воротар підписав угоду з ротердамським клубом до кінця сезону.
Кожокару приєднався до Дніпра-1 влітку 2021 року з Фарула. Цього сезону 26-річний гравець провів 14 поєдинків у складі дніпрян, пропустивши 12 голів.
Чинний контракт Кожокару з Дніпром-1 розрахований до червня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Феєнорд хоче підписати голкіпера Шахтаря Андрія П'ятова.