Голкіпер Дніпра-1 Валентін Кожокару перейшов в Феєнорд, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Румунський воротар підписав угоду з ротердамським клубом до кінця сезону.

Кожокару приєднався до Дніпра-1 влітку 2021 року з Фарула. Цього сезону 26-річний гравець провів 14 поєдинків у складі дніпрян, пропустивши 12 голів.

Чинний контракт Кожокару з Дніпром-1 розрахований до червня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Феєнорд хоче підписати голкіпера Шахтаря Андрія П'ятова.