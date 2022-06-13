Нидерланды. Новость

Уругвайський нападник знаходиться у пошуку нового клубу.

Луїс Суарес після завершення терміну дії контракту з Атлетіко відкритий для пропозицій від інших команд.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, у підписанні уругвайського нападаючого зацікавлені п'ять клубів, серед яких Аякс.

Також отримати досвідченого футболіста на безоплатній основі прагнуть Галатасарай, Аталанта, Фіорентіна та Астон Вілла.

Зазначимо, що раніше Луїс Суарес виступав за Аякс, провівши за команду 159 матчів, у яких відзначився 111 голами та 68 передачами.

Нагадаємо, що Інтер та Севілья виявляють інтерес до Луїса Суареса.