Нидерланды. Новость

"Шпори" хочуть більше виручити за свого футболіста.

Аякс зробив пропозицію Тоттенгему по Стівену Бергвейну, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, за 24-річного футболіста нідерландський клуб запропонував 17 мільйонів фунтів. Проте англійський клуб відмовився від цієї пропозиції.

За чутками, Тоттенгем хоче виручити за свого футболіста 35 мільйонів євро.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.