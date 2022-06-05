Нидерланды. Новость
"Шпори" хочуть більше виручити за свого футболіста.
CТІВЕН БЕРГВЕЙН, GETTY IMAGES
05 червня 2022, 19:27
Аякс зробив пропозицію Тоттенгему по Стівену Бергвейну, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, за 24-річного футболіста нідерландський клуб запропонував 17 мільйонів фунтів. Проте англійський клуб відмовився від цієї пропозиції.
За чутками, Тоттенгем хоче виручити за свого футболіста 35 мільйонів євро.
У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.