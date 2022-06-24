Нидерланды. Новость
Досвідчений голкіпер виступатиме ще мінімум рік.
Маартен Стекеленбург, getty images
24 червня 2022, 18:49
Аякс більшою мірою фігурує в трансферних чутках як команда, яка продаватиме гравців.
Тим не менш, у нідерландському клубі не забувають і про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт Аякса, новий контракт з клубом підписав 39-річний голкіпер Маартен Стекеленбург. Угода укладена до літа 2023 року.
Минулого сезону воротар провів вісім поєдинків, п'ять із яких провів без пропущених голів. У трьох іграх у його воротах побувало п'ять м'ячів.
Нагадаємо, що Аякс хоче перехопити Суареса в Рівер Плейта.