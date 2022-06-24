Нидерланды. Новость
Шредер поділився думкою щодо можливого повернення уругвайця до Амстердаму.
Луіс Суарес, Getty Images
24 червня 2022, 16:24
Раніше з'явилася інформація, що Аякс намірився перехопити в аргентинського Рівер Плейта уругвайського форварда Луіса Суареса, який вже виступав за клуб з 2007-го по 2011-й роки. Однак новий головний тренер амстердамців Альфред Шредер дав на це питання нехай і не дуже чітку, проте відповідь.
"Луіс Суарес? Мене ніхто ні про не повідомляв. Я нічого не знаю. Я знаю цього гравця по Барсі, Аяксу, знаю, що він зробив у Атлетіко. Він неймовірний. Але я не можу відповісти на це питання, бо нічого не знаю" — підсумував нідерландець.
Нагадуємо, що Аякс залишить Себастіан Алле, який невдовзі пройде медогляд у дортмундській Борусії.