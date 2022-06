Раніше з'явилася інформація, що Аякс намірився перехопити в аргентинського Рівер Плейта уругвайського форварда Луіса Суареса, який вже виступав за клуб з 2007-го по 2011-й роки. Однак новий головний тренер амстердамців Альфред Шредер дав на це питання нехай і не дуже чітку, проте відповідь.

"Луіс Суарес? Мене ніхто ні про не повідомляв. Я нічого не знаю. Я знаю цього гравця по Барсі, Аяксу, знаю, що він зробив у Атлетіко. Він неймовірний. Але я не можу відповісти на це питання, бо нічого не знаю" — підсумував нідерландець.

🚨 — Schreuder: “Luis Suárez? Nobody has informed me about anything. I know nothing. I know him from Barça, from Ajax, I know what he did at Atlético. He is incredible. But I can’t answer this because I don’t know anything." pic.twitter.com/vIbBjtM9NP