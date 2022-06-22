Нидерланды. Новость

З нового сезону амстердамців тренуватиме Альфред Шредер.

У травні Аякс оголосив про призначення Альфреда Шредера головним тренером клубу, а сьогодні на офіційному сайті клубу з'явилися світлини з презентації фахівця. Зазначається, що контракт нового наставника діє до літа 2024-го року з опцією продовження на один сезон.

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Welcome back, Alfred! — AFC Ajax (@AFCAjax) June 22, 2022

На посаді керманича столичного клубу Шредер змінить Еріка тен Хаага, який очолив Манчестер Юнайтед. Цікаво, що 49-річний наставник є вихованцем та колишнім гравцем найзпекліших суперників Аяксу — Феєнорду, проте у сезоні-2018/2019 мав досвід роботи асистента тренера "божих синів".

Також Альфред працював у тренерьскому штабі свого земляка Рональда Кумана у Барселоні, а його останнім місцем роботи була посада головного тренера Брюгге.

Нагадуємо, шо Аякс погодив із дортмундською Борусією трансфер свого форварда Себастіана Алле.