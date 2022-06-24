Лондонці спробують підписати вінгера Аякса.
Антоні, getty images
24 червня 2022, 18:28
Челсі розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб включився у боротьбу за вінгера Аякса Антоні. На гравця також претендує Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону Антоні провів за Аякс 32 матчі, в яких він забив дванадцать голів та віддав десять асистів.
Контракт бразильського футболіста з Аяксом розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед є лідером у боротьбі за Антоні.