Англия

Лондонці спробують підписати вінгера Аякса.

Челсі розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб включився у боротьбу за вінгера Аякса Антоні. На гравця також претендує Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Антоні провів за Аякс 32 матчі, в яких він забив дванадцать голів та віддав десять асистів.

Контракт бразильського футболіста з Аяксом розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед є лідером у боротьбі за Антоні.