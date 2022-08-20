Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб допускає те, що бразилець залишить команду.

Вінгер Аякса Антоні привернув величезний інтерес Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, нідерландський клуб спробує повернути Хакім Зієша з Челсі, якщо бразилець піде.

Минулого сезону марокканський півзахисник провів за Челсі 44 матчі, забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.

Зієш не є основним гравцем Челсі, тому його перехід в інший клуб влітку 2022 року є ймовірним. На нього претендує також Манчестер Юнайтед.