Італія

Сума трансферу 22-річного голландця становила дев'ять мільйонів євро.

Торіно на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Аякса Перром Схюрсом.

Терміни угоди із 22-річним голландцем не розголошуються. Сума трансферу склала дев'ять мільйонів євро, але за рахунок бонусів вона може зрости до 11,3 млн євро.

Минулого сезону Схюрс провів 30 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами. Також на його рахунку три матчі у поточній кампанії.

У першому турі італійської Серії А Торіно поступився Монці (1:2), а у матчі другого туру, який пройде 20 серпня, зіграє проти Лаціо.