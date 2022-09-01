Нидерланды. Новость
Австрійський хавбек продовжить кар'єру у Нідерландах.
Флоріан Грілліч, ФК Аякс
01 вересня 2022, 18:36
Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Флоріаном Гріллічем.
Угода з 27-річним австрійцем розрахована до літа 2023 з можливістю продовження ще на два роки.
Також відзначимо, що футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки 1 липня цього року у нього закінчився контракт із Гоффенхаймом.
Минулого сезону Грілліч провів 18 поєдинків у німецькій Бундеслізі, у яких отримав сім жовтих карток.