Нидерланды. Новость

Австрійський хавбек продовжить кар'єру у Нідерландах.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Флоріаном Гріллічем.

Угода з 27-річним австрійцем розрахована до літа 2023 з можливістю продовження ще на два роки.

Також відзначимо, що футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки 1 липня цього року у нього закінчився контракт із Гоффенхаймом.

Минулого сезону Грілліч провів 18 поєдинків у німецькій Бундеслізі, у яких отримав сім жовтих карток.