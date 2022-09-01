Нидерланды. Новость

Аргентинець продовжить кар'єру у Нідерландах.

Аякс оголосив про підписання півзахисника Севільї Лукаса Окампоса. Про це повідомляється на офіційному сайті амстердамців.

Аякс орендував 28-річного півзахисника збірної Аргентини до кінця сезону із правом викупу.

Нагадаємо, що напередодні Аякс розлучився з Антоні, який перебрався до МЮ. Окампос покликаний замінити бразильця.

Зазначимо, що минулого сезону аргентинець відіграв 42 матчі на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Додамо, що 31 серпня Севілья підписала Аднана Янузая на правах вільного агента.