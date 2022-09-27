Нидерланды. Новость

51-річний фахівець повернувся до роботи після дворічної перерви.

Колишній капітан збірної Нідерландів Філіп Коку став головним тренером Вітесса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 51-річним фахівцем розрахована до літа 2024 року. На своєму новому місці він змінив Томаса Леча, який нещодавно перебрався до німецького Бохума.

Останнім місцем роботи Коку був Дербі, звідки його звільнили у листопаді 2020 року. До цього Філіп працював з Фенербахче та ПСВ, з яким пов'язані його найкращі успіхи — три чемпіонства, Кубок Нідерландів та двічі Суперкубок.

Після семи турів Вітес набрав п'ять очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.