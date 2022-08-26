Англія

Найближчий сезон 18-річний поляк проведе у Нідерландах.

Півзахисник Брайтона Кацпер Козловскі цьогорічний сезон проведе у складі голландського Вітесса. Про це повідомляє прес-служба клубу АПЛ.

Орендна угода з 18-річним поляком розрахована до літа 2023 року.

Зазначимо, що це вже другий футболіст, який перейшов із Брайтона до Вітесса. Минулого тижня таким же маршрутом пішов К'єл Схерпен.

Нагадаємо, Козловскі став гравцем Брайтона взимку цього року, але одразу ж був відданий в оренду бельгійському клубу Юніон Сент-Жилуазі, де провів дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.

У першій частині сезону він захищав кольори польської Погоні — 19 матчів, три забиті м'ячі та чотири асисти.