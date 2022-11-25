ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти Аліу Сіссе з другої спроби здобули перемогу на мундіалі-2022.

Ще кілька днів тому господарі чемпіонату світу-2022, збірна Катару, урочисто відкривала домашні змагання, проте це було ледь не єдиною річчю, яка більш-менш схвально вийшла в країни в той день. Що ж стосувалось безпосередньо футбольного поля "бордові" в грі проти національної команди Еквадору провалили повністю (0:2), тож опинились на останньому рядку квартету A за підсумками першого туру.

Національна збірна Сенегалу також далеко не пішла від результату виступів своїх азійських колег, проте навряд чи хтось скаже, що 0:2 від Нідерландів для "Львів Теранги" були тотожними за якістю виконання до результатів виступів катарської збірної. Підопічні Аліу Сіссе зі своїм зірковим складом провели достатньо виважений матч, однак за поганою звичкою представників свого континенту втратили концентрацію на самому кінці гри. Становище в турнірній таблиці мало гнітити Сенегал, тож перемога над господарями турніру була для нього виключним завданням.

Оскільки до певної міри позитивний досвід африканська команда за підсумками протистояння проти "ораньє" все ж таки отримала, їх не склало труднощів використати напрацювання в атаці під час звітної гри. Певна річ, що сенегальці мали більшу частину ігрового часу проводити з м’ячем у ногах, тоді як суперники знову намагались спершу розібратись зі своєю грою в захисті, після чого перейшли до побудови атак. Останній процес відчутно розтягнувся в часовому вимірі, тож у першій половині гри команда Сіссе не мала суттєвих пересторог.

Дії в завершальній стадії до певної міри викликали труднощі в гостей, однак Баршам ще до перерви був змушений тягнути кілька дуже непростих за виконанням ударів з дальньої відстані від тих же Діатта чи Гує. Неначе справжні орли кружляли над своєю здобиччю "леви Теранги", проте забили лише тоді, коли один із гравців захисту Катару припустився невимушеної помилки. Явно не бажав Хоухі залишати м’яч у центрі штрафного після прострілу з лівого флангу для Діа, проте супернику під час завершального удару було байдуже з цього приводу.

І не встигла розпочатись друга половина гри, як навіс від кутового на правому фланзі у виконанні Якобса завершився ударом головою від Дьєду, що ставило господарів турніру у вкрай складне становище. Напевно, "бордові" в цей момент відчули, що все, що вони могли втратити в цій грі, уже було втрачено. Саме тому футболісти Фелікса Санчеса обклали штрафний майданчик суперників пострілами різноманітного калібру, із якими з останніх сил намагався впоратись Едуар Менді.

Проте за сукупною кількістю нагод Катар помітно переважав суперників у другій половині гри, тож, коли сталась велика порція замін від обох тренерів на завершення матчу, господарі одразу провели гольовий наступ через правий фланг, на завершення якого Мунтарі ударом головою відкрив лік голам своєї команди на чемпіонатах світу з футболу. Гольова передача була на рахунку Мухаммада, який на своєму лівому фланзі просто почав випалювати простір під завісу гри.

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Проте радість катарських фанів не була тривалою, адже за кілька хвилин захист їхньої команди знову дав тріщину в самому центрі штрафного, де взагалі ніхто не намагався тримати Бамбу Дьєнга, коли на того з правого флангу прострілював Матар Сарр. Схоже, що на цьому сподівання на продовження боротьби з боку господарів на цьому турнірі були остаточно поховані.

У заключному турі збірна Катару зіграє проти Нідерландів, а Сенегал зустрінеться з Еквадором.





Катар — Сенегал 1:3

Голи: Мунтарі, 78 — Діа, 41, Дьєду, 48, Б. Дьєнг, 84



Катар: Баршам — Мігел (Ваад, 81), Мухаммад, Хоухі, Абделькарім Хассан, Ахмед (Машаал, 82) — Аль-Хайдос (Мунтарі, 74), Будьяф (Хатім, 69), Модібо — Алі, Афіф.



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс (Сіссе, 78), Діалло — Н. Менді (М. Сарр, 77), І. Гує — Діатта (Сісс, 64), Дьєду (Б. Дьєнг, 75), І. Сарр (І. Ндіає, 74) — Діа.



Попередження: Мухаммад, Аль-Хаджрі, Модібо — Діа, Якобс, Сісс.