ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразилія залишилась без чергового важливого гравця.

Правий захисник збірної Бразилії Данило не зіграє зі Швейцарією та Камеруном через травму, пише TNT Sports.

Нагадаємо, Данило травмував гомілкостоп у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 проти збірної Сербії (2:0).

Сьогодні захисник пройшов обстеження, у нього виявлено розтягнення зв'язок. Тренерський штаб вирішив, що бразилець не вийде на поле в матчах групового етапу проти Швейцарії й Камеруну і повернеться до гри 1/8 фіналу ЧС-2022, якщо "селесао" туди пройдуть.

Сьогодні стало відомо, що Неймар також не зіграє на груповому етапі чемпіонату світу.