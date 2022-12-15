Нидерланды. Новость

Нідерландський тренер попрощався зі своєю посадою.

Нідерландський клуб Утрехт оголосив про відставку головного тренера Хенка Фрейзера. Про це повідомляють на офіційному сайті клубу.

Причина звільнення опублікована в заяві клубу:

"Підставою відставки є інцидент на тренуванні минулої суботи, під час якого Фрейзер проявив агресивну поведінку. Головний тренер повідомив керівництву, що переступив межу і йде у відставку", - йдеться у заяві.

Фахівець також висловився щодо інциденту:

"Зі мною як тренером такого ніколи не траплялося. Це не влаштовує мене і не влаштовує клуб. Цим я завдав шкоди клубу, і це завдає болю багатьом, у тому числі і мені", — сказав Хенк Фрейзер. "Саме тому я вирішив залишити посаду головного тренера ФК Утрехт. Я не впізнаю себе у своїх діях і хотів би вибачитися перед усіма причетними", - наголосив тренер.

Клуб вже оголосив, що наступником Фрейзера стане Александр Райкович.