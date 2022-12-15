ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Рефері з Польщі призначено на важливий поєдинок.

Шимон Марчіняк разом зі своїми асистентами Павлом Сокольніцьким і Томашем Лісткевичем, а також Томашем Квятковським, який виконує функції VAR, були призначені проводити найважливіший матч чемпіонату світу в Катарі.

Про те, що польська бригада арбітрів розглядається у кастингу одного з чотирьох найважливіших матчів катарського чемпіонату світу, ходили чутки кілька днів. З появою суддівських складів півфінальних матчів (італійця Даніеле Орсато та мексиканця Сезара Рамоса) шанси Марчіняка зросли. Сьогодні нарешті все стало зрозуміло.

Вперше в історії польський рефері керуватиме головним матчем, який вирішуватиме місця на п’єдесталі чемпіонату світу. У 1990 році фінал судив Міхал Лісткевич, батько Томаша, але в цьому матчі він був асистентом (тоді лайнсменом). Відтоді лише Ришард Вуйчік як головний арбітр та Яцек Поцегель (у 1998 році) і Мацей Вежбовскі (2022 рік, включаючи півфінальний матч) як асистенти мали можливість проводити матчі найважливішого футбольного турніру.

Марциняк, Лісткевич і Сокольницький провели два матчі групового етапу чемпіонату світу чотири роки тому (Аргентина – Ісландія та Німеччина – Швеція). У Катарі ця бригада судила матчі Франція – Данія та Аргентина – Австралія, зібравши дуже схвальні відгуки, що і призвело до остаточного вибору.

З 2015 року Марциняк є одним з елітних європейських арбітрів, відсудивши кілька десятків (рівно 39) матчів Ліги чемпіонів, включаючи півфінал у 2022 році, численні матчі Ліги Європи, відбіркові матчі чемпіонатів Європи та світу. Він був головним арбітром Суперкубка Європи 2019 року, обслуговував фінал чемпіонату Європи серед молоді 2015 року, а також три матчі чемпіонату Європи 2016 року. У польській Екстракласі на кінець 2022 року він провів 338 матчів. Враховуючи міжнародну арену та вищі ліги Польщі (Кубок Польщі, Екстракласа, 1-ша ліга), він провів уже 550 матчів. У січні йому виповниться 42, а це означає, що він може керувати найважливішими матчами в Європі та світі як мінімум п'ять років.