ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо вашій увазі цікаві статистичні показники.

Збірна Аргентини на поточному чемпіонаті світу почала з поразки, проте все одно змогла дістатися вирішального поєдинку.

Трохи неочікувано, але вкрай важливим гравцем для команди є нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.

Талановитий форвард знаходився на полі при 11 з 12 голів аргентинської збірної. Тоді як всі свої голи команда Скалоні пропустила, коли Альварес був поза полем, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу-2022. Пропонуємо вам спрогнозувати переможця.