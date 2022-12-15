Пропонуємо вашій увазі цікаві статистичні показники.
Хуліан Альварес, getty images
15 грудня 2022, 19:29
Збірна Аргентини на поточному чемпіонаті світу почала з поразки, проте все одно змогла дістатися вирішального поєдинку.
Трохи неочікувано, але вкрай важливим гравцем для команди є нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.
Талановитий форвард знаходився на полі при 11 з 12 голів аргентинської збірної. Тоді як всі свої голи команда Скалоні пропустила, коли Альварес був поза полем, повідомляє Opta.
Нагадаємо, що Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу-2022. Пропонуємо вам спрогнозувати переможця.