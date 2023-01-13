Нидерланды. Новость

Півзахисника спіткала невдача.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні Ван Де Бек пропустить залишок сезону через пошкодження коліна.

Це підтвердив головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг на пресконференції. Очікується, що нідерландець повернеться до наступної передсезонної підготовки.

Зазначимо, що травму Донні Ван Де Бек отримав в поєдинку проти Борнмута в рамках АПЛ, що проходив третього січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед усно домовився про перехід Веггорста.