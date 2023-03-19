Іспанія

Мадридці оголосили заявку на Ель-Класіко.

Реал оприлюднив заявку на матч з Барселоною, який відбудеться сьогодні в рамках 26 туру Ла Ліги.

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес Андугар;

Захисники: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Альваро Одріосола, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Ферлан Менді;

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Орельєн Тчуамені, Дані Себальос, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде;

Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго Гоес, Маріано Діас.

Відзначимо в заявці українця Андрія Луніна, Едена Азара, який не грав у чемпіонаті з вересня минулого року, та Каріма Бензема. Француз пропускав матч 25 туру через травму.

Матч Барселона — Реал пройде 19 березня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за поєдинком можна в нашій онлайн-трансляції.