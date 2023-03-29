Нидерланды. Новость

Редуан Ель-Якубі відмовився фотографуватися з банером OneLove.

Захисник Ексельсіора Редуан Ель Якубі втратив капітанську пов'язку в голландському клубі за свою відмову в участі акції OneLove, яка хотіла зробити спільне фото з футболістами. Про це повідомляє AD.

За інформацією джерела, 27-річний голландець зробив це попри доручення клубу. До цього інциденту Редуан відмовився носити пов'язку із написом OneLove.

Також зазначається, що минулого сезону футболіст з небажанням одягнув пов'язку на підтримку України на знак підтримки країни у війні проти росії.

За словами футболіста, громадськість звернула свою увагу на війну лише тому, що вона сталася в Європі, тоді як у Палестині війни йдуть роками і ніхто не звертає на це належної уваги.

Зазначимо, що акція OneLove проводиться на підтримку різних форм дискримінацій у суспільстві.