ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Причина — загроза отримати жовту картку.

Капітани дев'яти європейських національних збірних планували виступати на Чемпіонаті світу-2022 з пов'язками у кольорах ЛГБТ. Втім, спільно зі своїми федераціями вони це робити відмовилися — дане рішення пов'язано з загрозою отримати жовту картку.

Зазначимо, що Катарі існує вельми серйозна дискримінація сексуальних меншин, і ФІФА пішло на зустріч державі-господарю турніру. Носити пов'язку у райдужних кольорах планували Гаррі Кейн (Англія), Гаррет Бейл (Вельс), Мануель Ноєр (Німеччина), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди) та ще п'ятеро футболістів.

У спільній заяві семи футбольних асоціацій висловили розчарування рішенням ФІФА. Англійська федерація також написала наступне: "Ми були готові заплатити штрафи, які зазвичай застосовуються, і мали рішуче бажаня носити нарукавну пов’язку. Однак ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли їх можуть попередити або навіть змусити залишити ігрове поле".