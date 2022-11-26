ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький дослідив ситуацію на трибунах та з’ясував чиїх вболівальників найбільше приїхало до Катару.

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Не всіх українців пускають в Катар

Кожен чемпіонат світу з футболу – це солянка культур та національностей. Тут не грає ролі християнин ти, буддист чи мусульманин. Футбольна релігія — єдина. В таки миті розумієш, що футбол справді об’єднує людей, і необов’язково для цього вживати алкоголь.

Так, у порівнянні з минулими Мундіалями в Катарі все спокійніше, але атмосфера свята від цього не зменшується. На жаль, до Катару не потрапила збірна України і власне українців за перший тиждень першості я не зустрічав взагалі, не рахуючи двох товаришів, з якими ми познайомилися раніше, бо нас звела доля – отримання Hayya Card (візи на період ЧС). Через кляту війну з Росією у Катарі боязко ставляться до громадян України. Жоден з нас не отримав візу без якихось пригод. І якщо мені її підтвердили за декілька днів до старту першості, то одесит Руслан, який працює моряком, змушений був прокладати шлях в Катар через дев‘ять кіл пекла.

На початок чемпіонату візи він не мав і одні квитки в Катар згоріли. Тож він вирішив йти ва-банк – летіти у Катар без візи. Однак умовно з Варшави чи Стамбулу ніхто на літак не посадить без візи. Руслан дізнався, що полетіти в Катар, не маючи на руках Hayya Card, можливо лише з Дубаїв. Там літаки відправляються в Доху як рейсові автобуси двічі на годину.

І таких як він, без візи, чимало. У його літаку безвізових було приблизно тридцять людей, і всі вони вирішували свої питання на місці прямо у аеропорту Доху. В середньому ця процедура займала не більше півгодини, однак Руслану довелося перейматися питанням Hayya Card 5,5 (!!!) годин. Його документи та особистість вивчали дотошно, мотивуючи це тим, чи не захоче він осісти у Катарі як біженець. Руслану навіть довелося показувати скани всіх контрактів з роботодавцями.

І якщо йому врешті-решт вдалося потрапити до Катару, то трьом його знайомим – ні. От така біда спіткає українців. Найприкріше те, що росіян пускають без проблем і на матчі Бразилія – Сербія їх було чимало.

Насправді, у Катарі війною в України не переймаються. Смішно інше — у наших хлопців на стадіоні «Аль-Байт» перед грою Англія – США стюарди хотіли забрати прапор, прийнявши його за символ ЛГБТ. Індуси, одним словом.

Найбільший попит викликають матчі Аргентини та Бразилії

До речі, на трибунах найбільше якраз робочого класу з Катару – індусів, філіппінців, пакистанців, бангладешців. Власне, вони складають більшість у Катарі, адже корінних жителів тут не більше 15%.

Фанатів збірних приїхало вкрай мало, не порівняти з попередніми Мундіалями. Єдине, кого тут дійсно багато – сусідів. З Саудівської Аравії та Ірану прилетіла найбільша армія вболівальників – 20-25 тисяч. Ще як на диво чимало доїхало марокканців. Однак найколоротнішими і найпалкішими виступають ті, хто приїхали в меншості – сенегальці, ганці, еквадорці. Вони прямо на стадіонах влаштовують справжні перформанси – з барабанами, тромбонами, банджо та укулеле.

Європейців – крихти. Дуже мало французів та хорватів, чиї збірні грали у фіналі минулої першості. Поляків доїхало до п’яти тисяч, швейцарців та голландців не більше трьох. Навіть англійців, яких завжди і всюди безліч, на грі з американцями було теж на око тисячі три.

Метт із Бернлі, для якого це вже четвертий чемпіонат світу, розповів, що через шалені ціни прилетів до Катару лише на два матчі. "Дорога, проживання та квитки в Катар обійшлися мені в 4000 фунтів. Для прикладу, я стільки ж потратив за весь Мундіаль чотири роки тому. А тут я всього лише на п’ять днів".

Американець Стів не обмежений в грошах, і каже буде в Катарі доти, поки гратиме збірна США. А сподівання у нього великі. «Ця генерація надпотужна. У нас є зіркові футболісти – Дест, Маккенні, Пулішич, Рейна, Веа, Еронсон. Берхальтер (коуч штатівців) має Еронсона ставити з перших хвилин. Він у чудовій формі, і в свої юні роки вже лідер Лідса.

Найбільший попит у місцевих викликають поєдинки Бразилії та Аргентини. До європейців вони якось прохолодно ставляться. І якщо на будь-який матч європейських збірних квитки легко знайти з рук, то на матчі Аргентини чи Бразилії – майже неможливо. До речі, якщо найдешевший квиток на сайті ФІФА коштує 70 доларів, то для резидентів вартість – 40 баксів. Однак вони цією привілегію особливо не користуються, і часто перепродують квитки. І не втридорога, а по собівартості, а якщо до матчу залишається година-друга, то добряче скидають у ціні.

ФІФА оголосило, що заповнюваність трибун у першому турі 94%. Насправді, не більше 80%. Хоча можливо вони рахують по кількості проданих квитків, адже чимало вболівальників до Катару просто не доїхало.

Валерій Пригорницький (Доха)

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