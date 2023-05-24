Нидерланды. Новость

За неповний сезон голландець приніс клубу два трофеї.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Руда Ван Ністерлоя.

Угода з 46-річним голландцем була розірвана на прохання самого тренера.

За інформацією ЗМІ, Руд покинув команду через погану атмосферу. Нещодавно кілька гравців, включаючи де Йонга та Сімонса, поскаржилися на поведінку тренера новому технічному директору. Крім цього Руду не сподобалося ставлення керівництва, яке не підтримало його в цій ситуації, а також не провело нових трансферів після відходу лідерів – Гакпо та Мадуеке.

Ван Ністерлой очолив ПСВ влітку минулого року після двох проведених років із молодіжною командою. У своєму дебютному сезоні він завоював два трофеї — Кубок та Суперкубок Нідерландів.

Наразі ПСВ посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, випереджаючи Аякс на три бали за один тур до фінішу сезону. Чемпіоном достроково став Фєєнорд, у якого на 10 очок більше.