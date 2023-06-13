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Новачком бельгійського клубу став Ігор Тьяго.

Брюгге на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Лудогорця Ігором Тьяго.

Угода з 21-річним бразильцем розрахована на чотири роки.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає близько семи мільйонів євро. Болгарський клуб зазначає, що це рекордна сума для місцевого чемпіонату.

У складі Лудогорця Тьяго провів 55 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 11 результативних передач. До цього форвард виступав за Крузейро (65 ігор, 10 голів та 3 асисти).