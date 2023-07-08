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Бельгійська команда готується до нового сезону.

Сьогодні бельгійський Брюгге у товариському матчі впевнено обіграв Берсхот із рахунком 3:0.

Перемогу команді Ронні Дейла принесли забиті м'ячі у виконанні Ганса Ванакена, Ігора Тьяго та українського форварда Романа Яремчука.

Українець вийшов на поле, з'явившись на заміну після перерви та на 53 хвилині зустрічі забив третій м'яч своєї команди.

Минулого сезону Яремчук провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Нагадаємо, новий сезон для Брюгге розпочнеться з матчу проти Орхуса у кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 27 липня.