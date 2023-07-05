Нидерланды. Новость

Чемпіон Нідерландів націлився на Натаніеля Філліпса.

Центральний захисник Ліверпуля Натаніель Філліпс у літнє трансферне вікно ризикує залишити англійську Прем'єр-лігу та вирушити до Нідерландів.

Як пише The Athletic, 26-річний англієць цікавий чемпіону Нідерландів Феєнорду. Раніше повідомлялось, що Лідс хоче посилитися гравцем Ліверпуля після вильоту до Чемпіоншипу. Ліверпуль оцінює Філліпса в 10 млн фунтів.

Його контракт з "червоними" спливає влітку 2025 року.

Минулого сезону Натаніель провів лише п'ять поєдинків за першу команду Ліверпуля у всіх турнірах (232 хвилини), у яких він заробив одну жовту картку.