Нидерланды. Новость

Італієць цікавий голландському гранду.

Ювентус продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону. Туринський клуб виставив на трансфер свого капітана — Леонардо Бонуччі. Ветеран має привабливий варіант з європейського чемпіонату.

Як повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо, італійцем цікавиться Аякс. Очікується, що переговори між клубами стартують найближчим часом.

Контракт Бонуччі з Ювентусом розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі відхилив дві пропозиції із Саудівської Аравії. За планами гравця, після ЄВРО-2024 у складі збірної Італії він завершить кар'єру.