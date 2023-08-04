Україна

До вашої уваги трансляція жеребкування Кубка України.

Цього тижня пройшли матчі першого та другого попередніх етапів розіграшу Кубка України у сезоні-2023/24.

На третьому етапі турніру візьмуть участь 16 переможців другого попереднього етапу. Базовий день проведення матчів – 15 серпня.

Склад учасників третього раунду Кубка України

Перша ліга: Прикарпаття (Івано-Франківськ), Епіцентр (Кам'янець-Подільський), Нива (Тернопіль), Агробізнес (Волочиськ), Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Інгулець (Петрове), Лівий берег (Київ), ФСК Маріуполь (Маріуполь), Вікторія (Суми).

Друга ліга: Кудрівка (Кудрівка), Звягель (Звягель), ЮКСА (Київ), Скала 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), Тростянець (Тростянець).

Аматори: Миколаїв (Львівська обл).

Сьогодні, 4 серпня, відбудеться жеребкування третього попереднього раунду Кубка України, яке пройде в Будинку футболу в Києві. Початок церемонії – о 13:00 за київським часом.

У 1/16 фіналу турніру візьмуть участь вісім переможців третього етапу та вісім клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).