Іспанія

Італійський наставник висловився про передсезонну підготовку.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив передсезонну підготовку команди.

"Ми не звикли бути такими вразливими у захисті. Оборонний аспект потребує покращення, ми пропустили багато голів. Баланс порушено, це потрібно виправити. Цю проблему легко вирішити – наприклад, трохи опустити блок.

Поставив би передсезонні 6 балів з 10. Очевидно, що проблеми в обороні необхідно вирішувати. За атаку я не турбуюсь – ми багато створювали. Думаю, ми контролювали перебіг гри у всіх чотирьох матчах. Я більше турбуюсь за оборону.

Є речі, які потребують покращення, але це колективна проблема. Ми багато пропустили, коли команда суперника посилює тиск, у нас виникають труднощі", – цитує Анчелотті Marca.

В рамках турне США Реал поступився Барселоні (0:3) та Ювентусу (1:3), а також здобули перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0) та Міланом (3:2).

Раніше керманич Реала прокоментував останні трансферні чутки.