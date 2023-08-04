Англія

Клуби поки що не можуть домовитися про перехід 27-річного ямайця.

Вінгер Евертона Демарай Грей може стати гравцем Фулгема. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 27-річний ямаєць вже пропустив три тренувальні дні "ірисок", висловлюючи своє бажання перейти до Фулгема.

Зазначається, що футболіст вже домовився про особистий контракт із "дачниками", але між клубами поки що немає домовленості про перехід.

Минулого сезону Грей провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.