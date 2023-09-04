Нидерланды. Новость

Директор нідерландців пояснив ситуацію.

Аякс доволі продуктивно попрацював в літнє трансферне вікно, проте підписав не всіх гравців, яких хотів.

Директор нідерландського клуба Свен Міслінтат заявив, що вони цікавились Едуардом Сперцяном з Краснодару, який має вірменське громадянство, хоч й народився в росії.

"Справа була не в його здібностях, а в тому, що він грає в росії", — сказав функціонер Telegraaf. "Він міг бути для Аякса, як Де Брюйне для Манчестер Сіті. Особливий гравець, такого як він не знайдеш за такі гроші", — заявив Свен Міслінтат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс сплатив великі гроші за зірку нападу Меца.