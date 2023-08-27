Португалія

Клуби погодили трансфер 25-річного мексиканця.

Захисник Аякса Хорхе Санчес незабаром стане гравцем Порту. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 25-річного мексиканця.

Також зазначається, що найближчими 48 годинами футболіст збірної Мексики прилетить до Португалії для проходження медичного огляду.

Минулого сезону Санчес провів 29 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.