Нидерланды. Новость

Угода із 17-річним голландцем розрахована на один рік.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із сином колишнього півзахисника збірної Нідерландів Рафаеля ван дер Варта – Даміаном.

Угода із 17-річним голландцем розрахована на один рік. Для Даміана це перший професійний контракт і він спробує закріпитися у складі амстердамського клубу.

До цього Даміан виховувався у молодіжній академії Есбьєрга, де перебував з 2020 року.

Свої виступи ван дер Варт молодший розпочне у команді U-18.

Додамо, що Рафаель виступав за Аякс з 2000 до 2005 року, відігравши 156 матчів та забивши 61 гол. Після завершення кар'єри він працював помічником головного тренера Есбьєрга.