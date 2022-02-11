Тесты

В день рождения бывшего нидерландского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Рафаэль ван дер Ваарт завершил свою карьеру в ноябре 2018 года, однако с футболом бывший полузащитник сборной Нидерландов не завязал окончательно.

В лета прошлого года ван дер Ваарт получил свою первую должность в качестве тренера, став ассистентом наставника Эсбьерга из второго по силе дивизиона Дании.

Однако в качестве футболиста у нидерландца было гораздо больше различных достижений и интересных моментов. Так, в честь 39 дня рождения Рафаэля ван дер Ваарта предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



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